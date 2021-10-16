Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 08:03
08:01
Спорт
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
08:00
Политика
Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»
07:48
Общество
Российская вакцина от COVID-19 для детей может называться «Спутник М»
07:44
Общество
Американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных
07:43
Шоу-бизнес
Успенская показала фото поцелуя в губы с Басковым на фоне слухов об их связи
07:29
Армия
Американское издание NI включило советский Т-34 в число изменивших историю танков
07:22
Политика
Более 400 человек оказались фигурантами уголовного дела о госизмене на Украине
07:18
Происшествия
Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля на западе Албании
07:11
Общество
Автоэксперт Рязанов представил план подготовки машины к зиме
07:01
Шоу-бизнес
Митя Фомин признался, что никогда бы не решился сменить пол
Все новости

Проект «Баба-яга» от россиянина для Lego Ideas First 2021 не прошел конкурсный отбор

  /   Обновлено: 16 октября 2021 04:21
Общество
Проект «Баба-яга» от россиянина для Lego Ideas First 2021 не прошел конкурсный отбор
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машин

Москва, 16 октября. Производитель конструктора Lego объявил победителей ежегодного конкурса Ideal First 2021. Ими оказались Джайджай Льюис из США и Синьвэй Чи из Тайваня, сообщается на официальном сайте компании.

Первый создал концепт набора, воплощающего офис из одноименного сериала. Это его четвертая попытка, которая наконец-то обернулась удачей. Второй финалист показал набор под названием Jazz Quartet. По мнению Чи, таким образом он отдаст дань уважения музыкальному жанру, имеющему интересную и глубокую историю.

В конкурсе также поучаствовал россиянин Артем Бизяев. Он создал набор с Бабой-ягой и домиком на куриных ножках, однако не собрал 10 тыс. голосов, чтобы пройти отборочный этап. Как отметил сам художник, сдаваться он не собирается и обязательно подаст заявку на следующий конкурс.

Бизяев является создателем еще одного интересного проекта. Ранее он предлагал набор по мотивам шоу «Деревня дураков». В него была добавлена даже гигантская пчела.

LEGO Group недавно объявила о нововведении в компании. Отныне руководство намерено перестать разделять свою продукцию в зависимости от полового признака.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Проект «Баба-яга» от россиянина для Lego Ideas First 2021 не прошел конкурсный отбор
баба-яга lego lego ideal first
Комментировать