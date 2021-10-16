Проект «Баба-яга» от россиянина для Lego Ideas First 2021 не прошел конкурсный отбор

Москва, 16 октября. Производитель конструктора Lego объявил победителей ежегодного конкурса Ideal First 2021. Ими оказались Джайджай Льюис из США и Синьвэй Чи из Тайваня, сообщается на официальном сайте компании.

Первый создал концепт набора, воплощающего офис из одноименного сериала. Это его четвертая попытка, которая наконец-то обернулась удачей. Второй финалист показал набор под названием Jazz Quartet. По мнению Чи, таким образом он отдаст дань уважения музыкальному жанру, имеющему интересную и глубокую историю.

В конкурсе также поучаствовал россиянин Артем Бизяев. Он создал набор с Бабой-ягой и домиком на куриных ножках, однако не собрал 10 тыс. голосов, чтобы пройти отборочный этап. Как отметил сам художник, сдаваться он не собирается и обязательно подаст заявку на следующий конкурс.

Бизяев является создателем еще одного интересного проекта. Ранее он предлагал набор по мотивам шоу «Деревня дураков». В него была добавлена даже гигантская пчела.

LEGO Group недавно объявила о нововведении в компании. Отныне руководство намерено перестать разделять свою продукцию в зависимости от полового признака.