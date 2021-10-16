Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации из-за заражения крови

Ирвайн, 16 октября. Экс-президент США Билл Клинтон выздоравливает после госпитализации в медицинский центр UC Irvine с диагнозом сепсис, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, экс-глава Соединенных Штатов пробудет в больнице еще сутки. Ему необходимо завершить курс антибиотиков для окончательного выздоровления.

«Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился», — рассказал Уренья.

Он также добавил, что состояние Клинтона хорошее: он пребывает «в прекрасном расположении духа». Кроме того, пресс-секретарь рассказал о благодарности экс-президента за все пожелания и беспокойства.

О госпитализации Клинтона сообщал американский телеканал CNN. Издание также отметило, что госпитализация для бывшего лидера США не редкость, так как его часто беспокоят проблемы с сердцем.