Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 08:03
08:01
Спорт
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
08:00
Политика
Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»
07:48
Общество
Российская вакцина от COVID-19 для детей может называться «Спутник М»
07:44
Общество
Американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных
07:43
Шоу-бизнес
Успенская показала фото поцелуя в губы с Басковым на фоне слухов об их связи
07:29
Армия
Американское издание NI включило советский Т-34 в число изменивших историю танков
07:22
Политика
Более 400 человек оказались фигурантами уголовного дела о госизмене на Украине
07:18
Происшествия
Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля на западе Албании
07:11
Общество
Автоэксперт Рязанов представил план подготовки машины к зиме
07:01
Шоу-бизнес
Митя Фомин признался, что никогда бы не решился сменить пол
Все новости

Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации из-за заражения крови
Политика
Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации из-за заражения крови
wikipedia.org  /  Ali Shaker/VOA

Ирвайн, 16 октября. Экс-президент США Билл Клинтон выздоравливает после госпитализации в медицинский центр UC Irvine с диагнозом сепсис, сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, экс-глава Соединенных Штатов пробудет в больнице еще сутки. Ему необходимо завершить курс антибиотиков для окончательного выздоровления.

«Президент Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, включая уровень лейкоцитов в крови, который значительно снизился», — рассказал Уренья.

Он также добавил, что состояние Клинтона хорошее: он пребывает «в прекрасном расположении духа». Кроме того, пресс-секретарь рассказал о благодарности экс-президента за все пожелания и беспокойства.

О госпитализации Клинтона сообщал американский телеканал CNN. Издание также отметило, что госпитализация для бывшего лидера США не редкость, так как его часто беспокоят проблемы с сердцем.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Билл Клинтон идет на поправку после госпитализации из-за заражения крови
клинтон заражение крови выздоровление
Комментировать