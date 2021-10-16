Украинец получил штраф в 137 тысяч рублей за лайк поста в «Одноклассниках»

Киев, 16 октября. Лайк в соцсети «Одноклассники» обернулся для жителя Путивльского района Сумской области Украины штрафом в размере 51 тысячи гривен. В перерасчете на российскую валюту это составляет 137,2 тысячи рублей.

Мужчина воспользовался социальной сетью через VPN на своем смартфоне, так как «Одноклассники» запрещены на Украине. Там он поставил лайк под публикацией «о свержении действующей украинской власти» и дальнейшем «объединении страны с Белоруссией и Россией».

После этого пользователь распространил пост среди 118 человек, которые находились в его контактах. Свою вину украинец полностью признал и выразил готовность выплатить штраф.

Санкции против российских IT-компаний действуют на Украине с 2017 года. Под ограничения попали «Яндекс», Mail.ru, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В прошлом году украинские власти продлили санкции еще на три года.

Соцсеть «Одноклассники» ранее получила долгожданное обновление. Разработчики внесли изменения в интерфейс мобильной версии на iOS и Android.