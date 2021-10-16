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Кинолог Голубев посоветовал не выгуливать декоративных собак в дождливую погоду
Общество
Кинолог Голубев посоветовал не выгуливать декоративных собак в дождливую погоду
pixabay.com

Москва, 16 октября. Небольшие, пожилые собаки и питомцы без шерсти могут заболеть в дождливую погоду. Если пес просится погулять, то хозяину стоит позаботиться о его защите, отметил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Прогулки под дождем могут быть опасны для собак с короткими лапами. Хозяевам следует отметить длительную прогулку или переждать непогоду. Без специальной одежды такие животные могут быстро замерзнуть, передает РИА Новости.

«Любая собака нуждается хотя бы в короткой прогулке, чтобы справить нужду и высвободить эмоции. Некоторые питомцы не обращают внимания на особенности погоды и с радостью пойдут на прогулку в любое время года», — добавил кинолог.

Если собака начала дрожать и поднимать лапы, то прогулку нужно прекратить. Иногда животное может заиграться, нырять в холодные лужи и не подавать сигналов о холоде. Дома питомцу нужно вымыть лапы и протереть шерсть полотенцем, а затем расчесать ее, заключил кинолог Голубев.

Многие владельцы собак просыпаются рано утром, чтобы сводить питомца на прогулку. Но это не обязательно, так как животное способно подстроиться под режим хозяина. Перерыв между посещением улицы не должен быть дольше 12 часов.

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собака дождь кинолог
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