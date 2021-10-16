МВД России дало определение средствам индивидуальной мобильности

Москва, 16 октября. Поправки к правилам дорожного движения подготовили МВД России и Министерство транспорта страны. В документе ведомства впервые разъяснили, что относится к средствам индивидуальной мобильности.

Ведомства уже указывали на необходимость дать точное определение термину «средство индивидуальной мобильности». Это нужно для внесения его в соответствующие правила ПДД. Подготовленный МВД и Минтрансом документ предполагает внесение поправок в постановление совета министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 года.

«Средство индивидуальной мобильности» – это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры)», — цитирует определение РИА Новости.

Популярность электросамокатов возросла в последние годы. Но из-за неопределенных правил дорожного движения, водители этих устройств часто попадали в аварийные ситуации. Глава движения «Союз пешеходов» Алексей Цивилев считает, что электросамокаты пока не могут присутствовать на дорогах страны.