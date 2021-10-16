Telegraph сообщила о полном отказе Елизаветы II от алкоголя перед 70-летием правления

Лондон, 16 октября. Королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от употребления алкогольных напитков. Соответствующее решение Ее Величество приняла по рекомендации врачей, сообщила газета The Daily Telegraph.

Выбор трезвой жизни никак не связан с каким-то заболеванием суверена. Он продиктован предосторожностью и желанием Елизаветы II отметить 70-летие своего правление в хорошей форме.

«Она хочет максимально хорошо себя чувствовать, чтобы получить удовольствие от предстоящих летом торжеств [по случаю юбилея царствования — Прим.ФАН], а недавно доктора сказали ей, что сократить потребление алкоголя было бы в этом хорошим подспорьем. Королева приняла личное решение полностью отказаться от спиртных напитков, но она никогда много не пила», — пояснил источник при дворе.

Елизавета II вечерами могла позволить себе рюмку крепкого алкоголя или бокал сухого мартини перед обедом. Примечательно, что коктейль королеве всегда готовил ее супруг принц Филипп, ушедший из жизни 9 апреля 2021 года. Это печальное событие также стало неким поводом прервать многолетний ритуал.

Королева несмотря на свой преклонный возраст до сих пор участвует в общественной жизни Великобритании. Недавно она появилась на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю столетия Королевского британского легиона с необычным аксессуаром — тростью.