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Потеря ориентации МКС была вызвана ошибкой в процедуре на Земле

  /   Обновлено: 16 октября 2021 02:57
Технологии
Потеря ориентации МКС была вызвана ошибкой в процедуре на Земле
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Москва, 16 октября. Члены экипажа МКС назвали причину, по которой тестирование двигателей корабля «Союз МС-18» закончилось инцидентом, в ходе которого станция на некоторое время потеряла ориентацию.

Сообщается, что ошибка в работе двигателей космического корабля была вызвана некорректным действием, совершенным с Земли, а не технической неполадкой корабля. Об этом следует из переговоров хьюстонского Центра управления полетами с членами экипажа Международной космической станции, передает РИА Новости.

«<...> Москва ищет проблему, которая связана с некорректной процедурой на Земле, не с технической проблемой», — говорится в сообщении.

Ранее 15 октября было проведено плановое тестирование двигателей «Союза МС-18». По его завершению двигатели не отключились и еще проработали какое-то время, из-за чего МКС развернулась на 57 градусов и потеряла заданную ориентацию.

Никто из членов экипажа, в том числе и российская команда, отправленная на станцию для съемок фильма «Вызов», не пострадал. Сообщается, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко уже готовятся к отбытию на Землю. Руководитель полетом РС МКС рассказал детали того, как должна пройти посадка корабля с ними.

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