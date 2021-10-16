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NASA и Роскосмос сотрудничают в расследовании по установлению причин потери ориентации МКС
Наука
NASA и Роскосмос сотрудничают в расследовании по установлению причин потери ориентации МКС
pixabay.com

, 16 октября. Специалисты Роскосмоса и NASA проводят совместное расследования по выяснению причин потери ориентации МКС. Об этом сообщил представитель американского космического ведомства.

Экипаж станции разрешил внештатную ситуацию и восстановил контроль над ориентацией в пространстве в течении получаса. На данный момент МКС стабильна.

«Управляющие полетом продолжают оценивать данные о потере станцией ориентации из-за включения двигателей... Мы и Роскосмос сотрудничаем по установлению первопричин произошедшего», — заявили в агентстве.

Ранее представители NASA сообщили, что МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за тестового запуска двигателей космического судна «Союз». Уточняется, что инцидент произошел из-за корабля, который доставит актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на Землю.

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мкс роскосмос nasa
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