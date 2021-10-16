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Холдинг VK запустил крупный сервис с видеоконтентом

  /   Обновлено: 16 октября 2021 02:45
Технологии
Холдинг VK запустил крупный сервис с видеоконтентом
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 16 октября. Экосистема VK внедрила новую платформу VK Видео за счет объединения ресурсов «ВКонтакте» и «Одноклассников». Об этом сообщили на презентации VK Launch в Москве.

Платформа VK Видео объединяет более 40 миллионов человек. В ее состав входят адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер, качество 4K, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. Разработчики добавили новые форматы монетизации и решения для увеличения дохода.

Зрителям станет доступна широкая библиотека с фильмами, сериалами, мультфильмами, различными телешоу. Весь контент будет разделен на тематические разделы. Видеовитрина уже доступна для пользователей социальной сети «ВКонтакте». Позже ее добавят в другие сервисы VK.

Недавно крупнейший IT-холдинг страны Mail.ru Group принял решение о ребрендинге. Теперь экосистема носит название VK. По словам гендиректора компании Бориса Добродеева, переименование связано с тем, что многие пользователи не видели связи между Mail.ru и «ВКонтакте».

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платформа VK видеосервис
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