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Психотерапевт Мисевич дала советы по борьбе с депрессией после COVID-19

  /   Обновлено: 16 октября 2021 02:36
Общество
Психотерапевт Мисевич дала советы по борьбе с депрессией после COVID-19
pixabay.com

Москва, 16 октября. Люди, переболевшие COVID-19, могут сталкиваться с депрессией даже через полгода после выздоровления. Об этом рассказала психотерапевт сети клиник «РЖД-Медицина» Нижнего Новгорода, главный внештатный психиатр-нарколог ЦДЗ ОАО «РЖД» Екатерина Мисевич.

Психологические проблемы могут возникать как из-за самой болезни, так и из-за стресса, вызванного пандемией. Страх перед инфекцией является обычным защитным механизмом организма. Мисевич порекомендовала не допускать катастрофического исхода каких-либо событий, чтобы уберечь себя от депрессии. Определить ее развитие можно по трем признакам, передает радио Sputnik.

«Это сниженное настроение дольше двух недель, когда больше не радует то, что радовало раньше, и когда нет сил на привычные дела. При обнаружении похожих симптомов стоит обратиться к специалисту, чтобы получить психологическую помощь», — посоветовала врач.

Психотерапевт порекомендовала перестать воспринимать мир и людей в черно-белых тонах, а также не приписывать окружающим свои домыслы и мотивы. Обычный диалог может помочь справиться тревогой. Во время болезни COVID-19 следует заниматься только тем, чем хочется.

Мисевич также предостерегла столкнувшихся с коронавирусной инфекций в первые полгода после выздоровления принимать важные решения, которые могут понизить социальный статус. Такие действия могут быть продиктованы депрессивным состоянием.

Количество случаев депрессии в мире за год пандемии COVID-19 выросло на 26%. В России этот показатель почти не изменился, так как среди россиян не принято обращаться за психологической помощью.

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депрессия коронавирус екатерина мисевич
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