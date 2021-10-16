Лидер «Браво» Хавтан признал незаменимость Агузаровой

Москва, 16 октября. Бессменный лидер музыкальной группы «Браво» Евгений Хавтан рассказал, почему после ухода из коллектива Жанны Агузаровой остальные солисты даже не пытались искать ей замену.

По его словам, в этом просто не было смысла. Шансов найти такого же талантливого человека практически не было. Соответствующее заявление музыкант сделал в беседе с «Известиями».

«Не было смысла искать другую девушку: ясно было, что я не найду ни такого голоса, как у Жанны, ни такой харизмы», — заявил Хавтан.

Музыкант добавил, что группа до сих пор все еще собирается в его гараже, где репетирует и записывает песни. Готовые композиции отсылаются в Лос-Анджелес, добавил он.

Евгений Хавтан отмечает 60-летие 16 октября 2021 года. С его именем связывают создание группы «Браво» и ее долгий успешный путь на отечественной эстраде и за рубежом.

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