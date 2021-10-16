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Бунт в исправительной колонии Владикавказа: что известно на данный момент

  /   Обновлено: 16 октября 2021 02:51
Происшествия
Бунт в исправительной колонии Владикавказа: что известно на данный момент
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Владикавказ, 16 октября. Массовые беспорядки прошли в исправительной колонии №1, расположенной во Владикавказе. Столкновение было зафиксировано между заключенными и сотрудниками правоохранительных органов.

Бунт заключенных начался вечером 15 октября. Недовольства высказывали около 200 человек, всего в исправительной колонии находятся около 600 арестантов. Сразу после начала инцидента на место выехали сотрудники Росгвардии и медицинские работники. Однако серьезно в результате столкновения никто не пострадал.

Волнения в колонии назревали еще в сентябре. Первые стычки были зафиксированы 22 сентября. Недовольства, произошедшие в эту пятницу, нарастали с самого утра. При этом заключенные не выдвигали никаких требований и не озвучивали четкой позиции.

Силовики во время беспорядков вели двусторонние переговоры с арестантами. На рабочем месте находился и руководитель колонии, который не покидал его до прекращения конфликта. Благодаря слаженным действиям беспорядки удалось оперативно подавить, правоохранители быстро вернули ситуацию под свой контроль. В ходе работы со взбунтовавшимися заключенными сотрудники силовых ведомств оцепили периметр колонии.

По предварительной информации, арестанты начали бунт на фоне смены руководства, которое произошло около полугода назад. Некоторые заключенные и их близкие говорили об «ужесточении режима» и «закручивании гаек» со стороны нового начальства. Однако эта информация не была подкреплена доказательствами, а руководитель известен своим многолетним стажем и опытом. По данным ФСИН, бунт инициировали два человека, которые оказались недовольны плановыми обыскными мероприятиями. Они отказались подчиниться законным требованиям сотрудников колонии и подговорили остальных заключенных присоединиться к массовым беспорядкам.

В результате происшествия никто серьезно не пострадал. Возле колонии собрались родственники заключенных. Они испугались большого числа машин скорой помощи, которые покидали территорию ИК №1. Однако автомобили были вызваны в колонию на случай перерастания конфликта в драку. Этого не случилось, и дежурившие машины вернулись на станции скорой помощи.

Некоторые связывают ситуацию, которая произошла во Владикавказе, с фамилией известного в Северной Осетии криминального авторитета. Ахмед Домбаев на данный момент находится в федеральном розыске. Ряд информантов отмечают, что он до сих пор имеет рычаги давления на колонии в регионе.

Детали, причины и подробности происшествия уточняются. Расследованием резонансной ситуации займется Следственный комитет России.

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