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Ученые из Центра Гамалеи начали испытания вакцины от нескольких вирусов сразу
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Ученые из Центра Гамалеи начали испытания вакцины от нескольких вирусов сразу

  /   Обновлено: 16 октября 2021 02:00
Общество
Ученые из Центра Гамалеи начали испытания вакцины от нескольких вирусов сразу
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 октября. Специалисты Центра имени Гамалеи приступили к испытанию новой платформы для вакцин. В дальнейшем она сможет защищать от нескольких разных вирусов одновременно.

Помимо этого, новая вакцина способна бороться с несколькими штаммами одного вируса в один момент. Сейчас проводятся доклинические исследования на обезьянах, передает ТАСС слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Возможен также подход, при котором совмещаются различные антигены вирусов гриппа и коронавируса.

«<...> Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [человека] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время <...>», — объяснил Гинцбург.

Российские ученые регулярно работают над созданием новых средств борьбы с коронавирусом. Так, новую безынъекционную вакцину от COVID-19 в виде спрея создали ученые Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского.

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ученые вакцина разработка коронавирус COVID-19
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