Ученые из Центра Гамалеи начали испытания вакцины от нескольких вирусов сразу

Москва, 16 октября. Специалисты Центра имени Гамалеи приступили к испытанию новой платформы для вакцин. В дальнейшем она сможет защищать от нескольких разных вирусов одновременно.

Помимо этого, новая вакцина способна бороться с несколькими штаммами одного вируса в один момент. Сейчас проводятся доклинические исследования на обезьянах, передает ТАСС слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. Возможен также подход, при котором совмещаются различные антигены вирусов гриппа и коронавируса.

«<...> Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать [человека] от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время <...>», — объяснил Гинцбург.

Российские ученые регулярно работают над созданием новых средств борьбы с коронавирусом. Так, новую безынъекционную вакцину от COVID-19 в виде спрея создали ученые Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского.