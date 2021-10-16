Боксер Чудинов досрочно победил Миттага и завоевал четвертый титул WBA Gold

Казань, 16 октября. Россиянин Федор Чудинов одержал досрочную победу над немецким боксером Ронни Миттагом на турнире «Клуб Казанского кремля», в четвертый раз удостоившись титула WBA Gold.

Спортсмены бились в суперсреднем весе (до 76,2 кг). С первых минут матча инициативой завладел российский боксер, атакуя и загоняя противника в углы. Поединок завершился в третьем раунде, когда соперник Чудинова травмировался и отказался продолжать бой. Российский боксер одержал досрочную победу техническим нокаутом.

За всю профессиональную карьеру 34-летний Чудинов одержал 25 побед (17 нокаутом) и потерпел два поражения. В копилке российского боксера также одна ничья. Россиянин владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) и находится на второй строчке в рейтинге WBA.

В недавнем бою за пояс чемпиона мира по версии WBC Британец Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. Бой проходил в Лас-Вегасе и продлился 11 раундов.