Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 03:32
03:25
Общество
Telegraph сообщила о полном отказе Елизаветы II от алкоголя перед 70-летием правления
03:15
Общество
Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя после девяти вечера
02:57
Технологии
Потеря ориентации МКС была вызвана ошибкой в процедуре на Земле
02:45
Наука
NASA и Роскосмос сотрудничают в расследовании по установлению причин потери ориентации МКС
02:45
Технологии
Холдинг VK запустил крупный сервис с видеоконтентом
02:40
Общество
ФМБА ожидает регистрации нового российского препарата от COVID-19 до конца года
02:36
Общество
Психотерапевт Мисевич дала советы по борьбе с депрессией после COVID-19
02:34
Шоу-бизнес
Лидер «Браво» Хавтан признал незаменимость Агузаровой
02:27
Происшествия
Бунт в исправительной колонии Владикавказа: что известно на данный момент
02:00
Общество
Ученые из Центра Гамалеи начали испытания вакцины от нескольких вирусов сразу
Все новости

Disney+ презентовал трейлер документального сериала The Beatles: Get Back
Общество
Disney+ презентовал трейлер документального сериала The Beatles: Get Back
wikipedia.org  /  Parlophone Music Sweden / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 16 октября. Режиссер Питер Джексон работает над сериалом, посвященному легендарной группе The Beatles. Первый трейлер байопика опубликован на YouTube-канале Disney+.

Предстоящий сериал посвящен созданию последнего альбома группы Let It Be. Большинство песен были записаны в январе 1969 года, а пластинка вышла в свет только весной следующего года. Создатель The Beatles: Get Back собрал архивные материалы и рассказал о творчестве «ливерпульской четверки» в тот период.

«Это невероятно интимный портрет The Beatles, показывающий, как, прижавшись спиной к стене, они все еще могли полагаться на свою дружбу, хороший юмор и творческий гений. В то время как планы рушатся, а отношения подвергаются испытанию, сочиняются и исполняются некоторые из самых знаковых песен в мире», — говорится в описании документального сериала.

Зрителям покажут последнее живое выступление «битлов» в Лондоне. Продюсерами проекта стали Пол Маккартни, Ринго Стар, Йоко Оно, Оливия Харрисон. Лента будет состоять из трех частей. Премьера первого эпизода запланирована на 25 ноября 2021 года на Disney+.

Недавно один из лидеров The Beatles Пол Маккартни дал интервью радиостанции и поделился подробностями распада группы. По его словам, именно Джон Леннон виновен в развале коллектива. После одной из ссор было решено, что команда не сможет разрешить разногласия.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Disney+ презентовал трейлер документального сериала The Beatles: Get Back
трейлер the beatles питер джексон документальный сериал
Комментировать