Disney+ презентовал трейлер документального сериала The Beatles: Get Back

Лос-Анджелес, 16 октября. Режиссер Питер Джексон работает над сериалом, посвященному легендарной группе The Beatles. Первый трейлер байопика опубликован на YouTube-канале Disney+.

Предстоящий сериал посвящен созданию последнего альбома группы Let It Be. Большинство песен были записаны в январе 1969 года, а пластинка вышла в свет только весной следующего года. Создатель The Beatles: Get Back собрал архивные материалы и рассказал о творчестве «ливерпульской четверки» в тот период.

«Это невероятно интимный портрет The Beatles, показывающий, как, прижавшись спиной к стене, они все еще могли полагаться на свою дружбу, хороший юмор и творческий гений. В то время как планы рушатся, а отношения подвергаются испытанию, сочиняются и исполняются некоторые из самых знаковых песен в мире», — говорится в описании документального сериала.

Зрителям покажут последнее живое выступление «битлов» в Лондоне. Продюсерами проекта стали Пол Маккартни, Ринго Стар, Йоко Оно, Оливия Харрисон. Лента будет состоять из трех частей. Премьера первого эпизода запланирована на 25 ноября 2021 года на Disney+.

Недавно один из лидеров The Beatles Пол Маккартни дал интервью радиостанции и поделился подробностями распада группы. По его словам, именно Джон Леннон виновен в развале коллектива. После одной из ссор было решено, что команда не сможет разрешить разногласия.