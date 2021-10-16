Американский продюсер Кьюсак признал правоту Путина на фоне упадка США

Лос-Анджелес, 16 октября. Американская демократия пришла в упадок. Об этом в соцсетях заявил американский актер и продюсер Джон Кьюсак, вспомнив слова президента России Владимира Путина.

Он согласился с мнением российского лидера насчет положения Соединенных Штатов Америки в современном мире. Какая именно фраза Путина имелась в виду, Кьюсак не уточнил.

«Ведь Путин был прав. Американская демократия сейчас слаба, и все пришло в упадок», — написал актер.

Москва неоднократно объявляла, что не считает Вашингтон врагом и готова с ним сотрудничать. В Кремле также считают, что у России и США есть ряд точек соприкосновения, над которыми необходимо постоянно работать.

Вице-премьер России Алексей Оверчук ранее объявил, что российско-американские отношения необходимо улучшать. Борьба с изменениями климата может стать одним из направлений плодотворного партнерства.