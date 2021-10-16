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«Нафтогаз» отчитался о потерянных объемах транзитного газа через Украину
Экономика
«Нафтогаз» отчитался о потерянных объемах транзитного газа через Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 16 октября. Объемы прокачки газа через Украину с начала 2021 года сократились в два раза. Об этом объявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Украинские трубопроводы стали пропускать гораздо меньше газа. Его суточный объем с января снизился со 180 до 100 миллионов кубометров. В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 миллиардов, в этом году — 40. То есть больше, чем в полтора раза меньше.

«А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — сообщил Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот ранее объяснил решение «Газпрома» продолжить транзит российского газа через Украину. Он отметил, что по-настоящему только Москва заботится о Киеве.

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транзит нафтогаз сокращение
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