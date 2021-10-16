Резервные копии чатов в WhatsApp теперь будут защищены сквозным шифрованием

Москва, 16 октября. WhatsApp запустил системы сквозного шифрования для резервных копий чатов на iOS и Android с 15 октября. Об этом сообщили в компании Facebook.

В приложение уже был встроен такой тип защиты, однако ранее он распространялся лишь на обычные чаты. Это повышало риск утечки данных в случае потери телефона или проведения целевой атаки MiTM. Теперь же все чаты пользователей будут защищены вне зависимости от формата их хранения. Резервную копию можно будет дополнительно обезопасить, добавив пароль.

Отмечается, что на данный момент функция работает не в полном объеме. В компании сообщили, что опция будет постепенно становиться доступной для пользователей.

Современные мессенджеры используют самые разные системы шифрования, в которых пользователи зачастую не разбираются. Как найти баланс между безопасностью и удобством, а также определиться с выбором приложения для общения, рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.