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Один из участников смертельного ДТП в Тверской области умер в реанимации
Происшествия
Один из участников смертельного ДТП в Тверской области умер в реанимации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тверь, 16 октября. Водитель одного из автомобилей, ставший участником смертельной аварии под Тверью, умер в реанимационном отделении. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на девятом километре автомагистрали Кимры — Клетино — Дубна. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали водители автомобилей SsangYong и Mazda.

Региональный отдел ГИБДД сообщил, что авария произошла из-за того, что водитель SsangYong пошел на опережение автомобиля Mazda после чего оказался в кювете. Оба автомобилиста были трезвыми и двигались в одном направлении.

Ранее в Череповце 19-летний водитель на «девятке» сбил восьмилетнего мальчика. Управление ГИБДД по региону сообщило, что в результате происшествия ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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ГИБДД авария тверская область
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