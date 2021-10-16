Один из участников смертельного ДТП в Тверской области умер в реанимации

Тверь, 16 октября. Водитель одного из автомобилей, ставший участником смертельной аварии под Тверью, умер в реанимационном отделении. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на девятом километре автомагистрали Кимры — Клетино — Дубна. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали водители автомобилей SsangYong и Mazda.

Региональный отдел ГИБДД сообщил, что авария произошла из-за того, что водитель SsangYong пошел на опережение автомобиля Mazda после чего оказался в кювете. Оба автомобилиста были трезвыми и двигались в одном направлении.

Ранее в Череповце 19-летний водитель на «девятке» сбил восьмилетнего мальчика. Управление ГИБДД по региону сообщило, что в результате происшествия ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.