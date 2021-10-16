Автомобиль с турецкими военными подорвался в сирийском Идлибе

Идлиб, 16 октября. Два человека пострадали после взрыва автомобиля с турецкими военными в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, бомба детонировала, когда транспортное средство проезжало мимо. Инцидент произошел на автомобильной дороге Баб аль-Хава.

«Двое военных погибли и пять получили ранения в результате подрыва турецкой военной колонны на автостраде Маарет Мисрин в провинции Идлиб», — рассказал источник РИА Новости в местном издании.

Тем временем турецкие силы продолжают пребывать в регион вопреки нормам международного права. Там находятся не только живая сила и военная техника, но и материалы для возведения баррикад.

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе своего выступления на 76-й Генеральной ассамблее ООН призвал Вашингтон и Анкару освободить территорию республики от их присутствия без каких-либо условий.