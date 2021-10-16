Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 03:32
03:25
Общество
Telegraph сообщила о полном отказе Елизаветы II от алкоголя перед 70-летием правления
03:15
Общество
Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя после девяти вечера
02:57
Технологии
Потеря ориентации МКС была вызвана ошибкой в процедуре на Земле
02:45
Наука
NASA и Роскосмос сотрудничают в расследовании по установлению причин потери ориентации МКС
02:45
Технологии
Холдинг VK запустил крупный сервис с видеоконтентом
02:40
Общество
ФМБА ожидает регистрации нового российского препарата от COVID-19 до конца года
02:36
Общество
Психотерапевт Мисевич дала советы по борьбе с депрессией после COVID-19
02:34
Шоу-бизнес
Лидер «Браво» Хавтан признал незаменимость Агузаровой
02:27
Происшествия
Бунт в исправительной колонии Владикавказа: что известно на данный момент
02:00
Общество
Ученые из Центра Гамалеи начали испытания вакцины от нескольких вирусов сразу
Все новости

Автомобиль с турецкими военными подорвался в сирийском Идлибе
Происшествия
Автомобиль с турецкими военными подорвался в сирийском Идлибе
twitter.com  /  @tcsavunma

Идлиб, 16 октября. Два человека пострадали после взрыва автомобиля с турецкими военными в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, бомба детонировала, когда транспортное средство проезжало мимо. Инцидент произошел на автомобильной дороге Баб аль-Хава.

«Двое военных погибли и пять получили ранения в результате подрыва турецкой военной колонны на автостраде Маарет Мисрин в провинции Идлиб», — рассказал источник РИА Новости в местном издании.

Тем временем турецкие силы продолжают пребывать в регион вопреки нормам международного права. Там находятся не только живая сила и военная техника, но и материалы для возведения баррикад.

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад в ходе своего выступления на 76-й Генеральной ассамблее ООН призвал Вашингтон и Анкару освободить территорию республики от их присутствия без каких-либо условий.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Автомобиль с турецкими военными подорвался в сирийском Идлибе
Сирия взрыв турция бомба идлиб
Комментировать