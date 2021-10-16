Политолог Бальбек объяснил выгоду для россиян от новых санкций СНБО Украины

Москва, 16 октября. Новые ограничительные меры Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, направленные против 237 граждан России, не имеют силы в каких-либо других странах. На это указал политолог Руслан Бальбек.

Люди, которые попали под санкции, не собираются посещать Украину до смены власти. В связи с этим новые рестрикции никак не вредят россиянам, передает RT. Ограничения касаются российских граждан, которые участвовали в организации выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе.

«Они не имеют влияния за пределами Украины. Выборы в российский парламент — это важный элемент демократической смены законодательной власти в стране, и участие в этом процессе лишь добавляет авторитет тем людям, против которых Украина ввела персональные санкции», — добавил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении санкций против участников парламентских выборов в Крыму и членов избирательной комиссии. Киев продолжает антироссийскую политику несмотря на неоднократные призывы Москвы прекратить нападки на суверенитет полуострова.