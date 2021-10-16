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Политолог Бальбек объяснил выгоду для россиян от новых санкций СНБО Украины
Политика
Политолог Бальбек объяснил выгоду для россиян от новых санкций СНБО Украины
pixabay.com

Москва, 16 октября. Новые ограничительные меры Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, направленные против 237 граждан России, не имеют силы в каких-либо других странах. На это указал политолог Руслан Бальбек.

Люди, которые попали под санкции, не собираются посещать Украину до смены власти. В связи с этим новые рестрикции никак не вредят россиянам, передает RT. Ограничения касаются российских граждан, которые участвовали в организации выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе.

«Они не имеют влияния за пределами Украины. Выборы в российский парламент — это важный элемент демократической смены законодательной власти в стране, и участие в этом процессе лишь добавляет авторитет тем людям, против которых Украина ввела персональные санкции», — добавил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ о введении санкций против участников парламентских выборов в Крыму и членов избирательной комиссии. Киев продолжает антироссийскую политику несмотря на неоднократные призывы Москвы прекратить нападки на суверенитет полуострова.

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санкции Руслан Бальбек украина россия
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