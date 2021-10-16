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Столичные синоптики предупредили москвичей о выпадении первого снега 19 октября
Общество
Столичные синоптики предупредили москвичей о выпадении первого снега 19 октября
Невские Новости  /  Александра Лашко

Москва, 16 октября. Снег с дождем выпадет в Москве и области утром 19 октября. Но устойчивого снежного покрова ожидать не стоит, сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

В данном случае речи об обильных снегопадах не идет. Однако и небольших осадков хватит, чтобы объявить начало зимы.

Макарова в интервью ТАСС заявила, что наиболее вероятно выпадение снега в ночь на 19 октября и утренние часы, так как температура воздуха будет преимущественно минусовая. В этот период столбики термометров опустятся до двух-четырех градусов ниже нуля.

В ближайшие выходные погода ожидается на уровне климатической нормы. Температура воздуха составит примерно восемь-десять градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что грядущая зима может отличаться нестабильными погодными условиями. По его словам, будут резкие перепады температуры в обе стороны.

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