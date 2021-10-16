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Градский не узнал Гарипову во время слепых прослушиваний юбилейного сезона «Гoлocа»

  /   Обновлено: 16 октября 2021 00:32
Шоу-бизнес
Градский не узнал Гарипову во время слепых прослушиваний юбилейного сезона «Гoлocа»
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 16 октября. Победительница телешоу «Гoлoc» 2012 года Дина Гарипова удивила зрителей и членов жюри своим появлением в десятом сезоне проекта.

В этом году музыкальный проект Первого канала отмечает юбилей. Заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова решила поздравить всех необычным способом. Она исполнила хит из киноленты «Жестокий романс», который называется «А напоследок я скажу». Изначально камеры не показывали ее крупный план и затемняли лицо артистки на сцене, поэтому мало кто из зрителей мог догадаться, кто стоит перед ними.

Членов жюри, которые на данном этапе шоу сидят спиной к выступающим, терзали сомнения. Первым не выдержал и повернулся к участнице Дима Билан, следом за ним «красную кнопку» нажал Леонид Агутин, а третьей — Пелагея. Все они сильно удивились, когда увидели перед собой Гарипову. А вот Александр Градский так и не повернулся — и только в финале номера, посмотрев на бывшую подопечную, широко улыбнулся.

Prt Scr youtube.com / Голос / The Voice Russia

«Меня зовут Дина Гарипова, я из города Зеленодольска. И уже давно живу в Москве», — сказала артистка.

Пелагея в шутку заявила, что Градский во время номера уговаривал ее взять участницу, настаивая, что она «пригодится». Сам же мэтр отечественной эстрады, улыбаясь, пригрозил Гариповой, заявив, что «припомнит» ей это выступление.

Зрители шоу отметили новый имидж Гариповой — победительница первого сезона «Гoлocа» сильно похудела и заметно преобразилась. В ее волосах можно заметить цветные пряди фиолетового и розового оттенков. Во время обсуждения номера наставники вспомнили, что в 2012 году к Гариповой повернулся только Градский.

Новый сезон шоу «Гoлoc» стартовал на Первом канале 8 октября. Среди участников есть не только профессиональные музыканты, но и люди других профессий, например, доктора, юристы и преподаватели. Ведущим проекта по-прежнему является Дмитрий Нагиев.

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Все новости / Шоу-бизнес / Градский не узнал Гарипову во время слепых прослушиваний юбилейного сезона «Гoлocа»
голос первый канал александр градский дина гарипова юбилейный сезон
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