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Вице-премьер Оверчук указал на важность улучшения российско-американских отношений
Политика
Вице-премьер Оверчук указал на важность улучшения российско-американских отношений
amcham.ru  /  AmCham

Вашингтон, 16 октября. Москва и Вашингтон должны улучшать свои взаимоотношения, так как сейчас ими недовольны обе стороны. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он указал на низкий уровень удовлетворенности сотрудничеством США и России. В связи с этим чиновник предложил сделать борьбу с изменениями климата одним из направлений совместной работы.

Кремль и Белый дом должны объяснять друг другу логику своих действий. Российским и американским политикам также необходимо поддерживать прямые контакты.

Алексей Оверчук недавно встретился с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерманом в Вашингтоне. По итогам встречи представитель Госдепа заявил, что Вашингтон намерен продолжать работать «над стабильными и предсказуемыми отношениями» с Москвой. Он указал на важность обеспечения энергетической безопасности Европы и увеличения усилий в борьбе с климатическими изменениями.

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россия сша алексей оверчук
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