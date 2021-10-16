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Оверчук: Россия добивается международного признания своих вакцин от COVID-19
Политика
Оверчук: Россия добивается международного признания своих вакцин от COVID-19
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Вашингтон, 16 октября. Россия занимается решением вопроса о международном признании отечественных вакцин от коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцинация от COVID-19 стала одной из тем сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), уточнил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Он добавил, что Россия намерена добиться международного признания своих препаратов для профилактики коронавируса в рамках ВОЗ.

«Россия решает вопрос о международном признании своих вакцин от коронавируса в рамках ВОЗ, тема вакцинации затрагивалась на сессии МВФ и ВБ», — заявил он.

Ежегодная осенняя сессия руководящих органов МВФ и ВБ стартовала в Вашингтоне 11 октября и продлится до 17 октября. В ней традиционно участвуют главы министерств финансов, центральных банков и политики. В этом году сессии проводятся в очном и виртуальном форматах из-за угрозы распространения коронавируса.

Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Оверчук. О прилете вице-премьера в США ранее сообщал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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