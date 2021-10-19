«Гандбольный Месси» Вяхирева рассказала ФАН, почему решила сделать перерыв в карьере

Не так давно многие мировые СМИ написали о возможном уходе из спорта одной из звезд мирового гандбола Анны Вяхиревой по прозвищу «гандбольный Месси». Девушка решила сделать перерыв в карьере игрока на неопределенный срок. Правая полусредняя выступает за «Ростов-Дон» и является одним из лучших игроков сборной России.

На Олимпиаде 2016 года и на чемпионате Европы в 2018 году Анну признали самым ценным игроком турнира, что еще раз подчеркивает ее уникальность. А в текущем году с Олимпиады в Токио гандболистка привезла серебряную медаль, в очередной раз отстояв честь российского спорта в составе сборной нашей страны. ФАН встретился с чемпионкой, разузнал подробности ее жизни и поинтересовался планами на будущее.

rostovhandball.com / Архив гандбольного клуба «Ростов-Дон»

— Анна, почему вы решили заняться именно гандболом? С чего все началось?

— Мой отец был тренером гандбольной команды, так что у меня практически не было выбора, в какой спорт пойти. Да и на тот период я ничего другого не пробовала. В секцию гандбола пошла примерно в 9–10 лет. Помню, что мне сразу же понравилось. Кажется, эта игра изначально была моей. Конечно, мне было очень сложно, я была ребенком, хотелось хоть иногда развлекаться, гулять с подружками, то есть заниматься тем, чем обычно занимаются обычные дети, но отец был очень строг и не давал расслабляться. Были случаи в детстве, когда желание заниматься гандболом пропадало, но в целом все сложилось так, как должно было быть.

— Был ли отец к вам снисходителен или, наоборот, его требования на тренировках к вам были больше, чем к остальным членам команды?

— Я тренировалась всегда больше, чем другие. В детском возрасте была одна тренировка в неделю, затем их становилось больше. Иногда перед школой мы с отцом бегали кросс, бросали камни и кирпичи, занимались физической подготовкой. Это были, так сказать, своеобразные дополнительные занятия. А на тренировках команды он был строг ко всем одинаково. Для меня исключения не делал. Помню, что всегда называла его по имени и отчеству. Сейчас, оглядываясь назад, можно сказать утвердительно, что он требовал от меня куда больше, чем от других ребят, но я ему за это благодарна.

rostovhandball.com / Архив гандбольного клуба «Ростов-Дон»

— Насколько мне известно, вашему отцу пришлось переучивать вас с правши на левшу. Насколько это трудно давалось и для чего он это делал?

— Дело в том, что в гандболе левши — большая редкость, они, образно выражаясь, на вес золота. Отец решил, что для меня так будет лучше. К тому же у меня есть старшая сестра, которая также играет в гандбол, а на протяжении последних лет мы выступаем с ней за один клуб. Она — левая крайняя. В нашем действе он думал, что если мы с Полиной (Кузнецовой. — Прим. ФАН) будем играть еще и разными руками, то у нас будет меньше конкуренции и больше шансов на победу в командной игре. Поэтому он и взялся меня переучить на левшу. В принципе, у меня не возникло с этим сложностей, потому что изначально в гандболе я начала все делать левой рукой. Мне все легко давалось. Я люблю гандбол, это мой вид спорта, моя жизнь. Если ты хочешь быть всесторонне развитым в спорте, то необходимо постоянно двигаться вперед, если что-то не получается, то над этим нужно работать.

rostovhandball.com / Архив гандбольного клуба «Ростов-Дон»

— На ваш взгляд, гандбол — это женский вид спорта или универсальный?

— На мой взгляд, мужской и женский гандбол — абсолютно два разных направления. Причем как зрительно, так и по физике. Они максимально отличаются друг от друга. С точки зрения болельщика, интереснее смотреть гандбол, в котором играют женщины, но с другой стороны, профессиональной, технически и физически гораздо зрелищнее мужчины. Что касается травм, то практически любой вид спорта, особенно если ты занимаешься им профессионально, можно отнести к травмоопасным. Особенно если смотреть на уровень игры и подготовки к ней. Гандбол как спортивная секция — один из лучших видов спорта для физического развития ребенка. Если в детстве научиться правильно понимать и чувствовать свое тело, то тогда проблем с травмами удастся избежать.

— Анна, вы — мировая знаменитость, о вас пишут часто как в зарубежной прессе, так и в отечественной, изменила ли вас популярность? И что вы скажете о вашем прозвище — «гандбольный Месси»?

— Не думаю, что популярность меня как-то меняет. Возможно, она заставляет, наоборот, еще больше закрываться от социума, потому что мне такое внимание не близко. Что касается прозвища, то сейчас я отношусь к нему ровно. Месси — это Месси, а я — это я. Мы — два разных спортсмена. Возможно, кто-то находит в наших стилях игры что-то похожее, но это для меня ничего не значит. Раньше это сравнение вызывало у меня смешанные чувства, но сегодня я уже свыклась.

rostovhandball.com / Архив гандбольного клуба «Ростов-Дон»

— Анна, почему вы решили отойти на время от спорта? Различные СМИ что только ни говорят на эту тему.

— Я уже много лет играю в гандбол, и все происходит беспробудно. К сожалению, в 26 лет я поняла, что у меня практически нет времени для того, чтобы отдохнуть. Я — большая максималистка, и всю себя, свою энергию, как духовную, так и физическую, направляла долгое время только в гандбол. Настолько погрузилась в спорт, что никаких посторонних жизненных движений у меня просто не было и не могло быть. Мне стало тяжело физически и морально. К тому же тело начало подавать определенные знаки, перестало выносить нагрузки, поэтому я решила, что пора остановиться, сделать передышку будет правильнее и честнее. Тем более я не завершила карьеру, а только взяла перерыв, чтобы осмотреться по сторонам, попробовать себя услышать, а, возможно, и заняться чем-то другим.

— Чем, например? Это мечта, творчество или другой вид спорта?

— Ни то, ни другое. Сейчас как раз — цель остановиться и осмотреться вокруг. Может быть, найти то, что мне будет близко и очень сильно понравится. Но пока не могу определиться с планами и идеями и уж тем более о них рассказать. Что касается других видов спорта, то мне еще нравится баскетбол. Думаю, что если бы выбрала эту игру, то у меня бы неплохо получалось. Но считаю, что в спорт надо приходить в детстве, по крайней мере начать раньше, чем в 26 лет.

rostovhandball.com / Архив гандбольного клуба «Ростов-Дон»

— Расскажите, как сегодня проходит ваш день? Ходите ли на тренировки?

— Нет. Сейчас я вообще не занимаюсь спортом и физически не напрягаюсь. Основную часть времени отдаю своему здоровью. Можно сказать, восстанавливаюсь и залечиваю старые травмы. В данный момент стараюсь находить интересы вне спорта. Например, учу испанский, хожу на плавание. Даже голову не загружаю. Занимаюсь тем, что хочу, понемногу. Что касается моего распорядка дня, то после пробуждения и завтрака я еду на процедуры. Если после нет никаких дел, провожу время с мужем. Среди моих интересов — почитать какую-нибудь книгу, посмотреть кино, прогуляться.

— Как долго продлится ваш перерыв и планируете ли вы возвращаться в спорт?

— На данный момент я об этом не думаю. Вероятность возвращения велика, но в данный момент мои мысли — не об этом. Могу сказать, что тренером я бы точно быть не хотела, а вероятность продолжить играть, безусловно, существует.

— Можно ли клуб «Ростов-Дон» назвать вашим вторым домом?

— Конечно, я люблю эту команду. Мне нравится играть за «Ростов-Дон», жить в этом южном городе. Здесь мне всегда идут навстречу, даже в нынешней ситуации не было никаких вопросов и разногласий. Все отнеслись с пониманием, за что я очень благодарна клубу.

rostovhandball.com / Архив гандбольного клуба «Ростов-Дон»

— Анна, спорт, особенно командный, подразумевает состязания. Был ли в вашей карьере такой матч, который показался невероятно сложным и запомнился на всю жизнь, вне зависимости от его исхода?

— На самом деле подобных матчей было очень много и, наверное, к этой категории можно отнести все встречи, где мы потерпели поражение. Всегда, когда проигрываешь, кажется, что было невероятно тяжело и сложно. А когда одерживаешь победу, чувствуешь подъем эмоций, и ощущение сложности или каких-то трудностей в этом случае незаметны.

— Есть ли у вас жизненное кредо, которое помогает преодолевать жизненные трудности?

— Конкретно каких-то жизненных правил или определенного девиза у меня нет. Наверное, это просто постоянная работа над собой. Хочется быть на голову выше всех как в гандбольном смысле, так и в человеческом. Просто стараюсь развиваться и становиться лучше.

rostovhandball.com / Архив гандбольного клуба «Ростов-Дон»

— Что вы можете посоветовать родителям, которые хотят отдать своих детей в секцию гандбола?

— Я бы посоветовала попробовать отдать ребенка туда, где ему нравится. Заставлять кого-то что-то делать не надо. Должна быть гармония, вдохновение, но пробовать однозначно стоит, потому что гандбол — это очень интересно.