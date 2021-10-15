Одна из создателей клуба «Китайский летчик Джао Да» Паперная умерла в Москве

Москва, 15 октября. Умерла известный театральный деятель и один из создателей московского клуба «Китайский летчик Джао Да» Ирина Паперная. Она скончалась на 81-м году жизни. Печальную весть сообщил сын умершей, музыкант Алексей Паперный.

Примерно неделю назад Паперный заявил, что его мать находится в отделении реанимации. Тогда музыкант отметил, что ее плохое состояние здоровья не связано с коронавирусом.

Ирина Паперная успела поработать в нескольких театрах российской столицы, а также сотрудничала со студией Олега Табакова и студией пантомимы в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ). В 1990 году Паперная стала одним из создателей московского музыкального клуба «Белый таракан». В начале 1990-х годов она вместе со своим сыном открыла известное заведение «Китайский летчик Джао Да». Со временем филиалы клуба стали работать и в других городах страны.

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