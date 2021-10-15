Криминальный авторитет Ахмед Домбаев может иметь влияние на тюрьмы Северной Осетии

Владикавказ, 15 октября. Криминальный авторитет Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), объявленный в федеральный розыск, может иметь влияние на исправительные колонии в Северной Осетии. Об этом ФАН сообщил источник.

Домбаев является вором в законе и влиятельным криминальным авторитетом. На данный момент он находится в федеральном розыске по статье 210.1 Уголовного Кодекса России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

В целом, статус Домбаева, ничем особо не подтвержден. Однако, по некоторой информации, он так или иначе имеет влияние на изоляторы и колонии региона.

Вечером в пятницу в исправительной колонии №1 Северной Осетии арестанты подняли бунт. Между заключенными и сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано столкновение. Причины, которые привели к волнениям в ИК, на данный момент неизвестны.