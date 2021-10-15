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Санитарные правила для въезда в США изменятся 8 ноября
Общество
Санитарные правила для въезда в США изменятся 8 ноября
 /  rosbalt.ru

Вашингтон, 15 октября. Иностранцы для въезда в США должны будут пройти полный цикл вакцинации от COVID-19 прививкой, одобренной американскими властями или ВОЗ. Требования начнут действовать 8 ноября.

Информация поступила от медицинского регулятора CDC и Госдепа США. Российский препарат «Спутник V» в перечень не входит. Ни одна другая вакцина из РФ также в списке не фигурирует.

«Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) или входящие в список ВОЗ для экстренного применения», — говорится в официальном сообщении властей.

Недавно для туристов из России вновь открылся Египет. Желающим посетить страну пирамид напомнили, что для въезда можно не сдавать ПЦР-тест в случае наличия сертификата о вакцинации «Спутником V».

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