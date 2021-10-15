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Дежурившие у колонии №1 во Владикавказе машины скорой помощи покидают территорию

  /   Обновлено: 15 октября 2021 23:19
Происшествия
Дежурившие у колонии №1 во Владикавказе машины скорой помощи покидают территорию
воркута.рф

Владикавказ, 15 октября. Медработников, дежуривших у исправительной колонии №1 во Владикавказе во время бунта, отправили на станции скорой помощи. Их поддержка во время инцидента не потребовалась.

Большое количество карет скорой помощи, выезжающих с территории тюрьмы, никак не связано с беспорядками среди заключенных. Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах объяснил, что машины просто покидают место происшествия, куда были стянуты представители различных ведомств.

Конфликт между арестантами и работниками колонии привел к массовым беспорядкам. По предварительной информации, в бунте участвовали около 200 человек. Силовикам удалось в короткий срок взять ситуацию под свой контроль.

Ранее стало известно, что заключенные колонии №1 высказывают недовольство действиями администрации учреждения еще с сентября. Волнения заметно усилились 15 октября и вылились в массовые беспорядки.

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скорая помощь заключенные бунт
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