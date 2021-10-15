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Арестанты ИК-1 во Владикавказе могли взбунтоваться из-за «закручивания гаек» новой администрацией

  /   Обновлено: 15 октября 2021 23:10
Происшествия
Арестанты ИК-1 во Владикавказе могли взбунтоваться из-за «закручивания гаек» новой администрацией
Невские Новости

Владикавказ, 15 октября. Заключенные исправительной колонии №1 во Владикавказе, которые в пятницу устроили беспорядки в учреждении, могли пойти на такой шаг якобы из-за негативных действий нового руководства тюрьмы. Об этом сообщил источник ФАН.

Бунт в исправительной колонии начался вечером. В столкновении с надзирателями ИК участвовали около 200 человек, точной информации о пострадавших на данный момент не поступало. Сейчас беспорядки подавлены.

По данным ФАН, в колонии почти полгода назад сменилось руководство, и требования к осужденным якобы начали ужесточаться. Некоторые заключенные и их близкие говорят о «закручивании гаек» со стороны нового начальства, однако эта информация не подкреплена никакими доказательствами. Руководитель имеет многолетний стаж и никаких нарушений за ним замечено не было.

Источник также сообщал, что взбунтовавшиеся арестанты владикавказской ИК-1 имели разногласия с администрацией еще в сентябре. Осужденные еще не озвучивали своей конкретной позиции и не выдвигали требований.

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беспорядки тюрьма владикавказ бунт ик-1
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