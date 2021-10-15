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Россия и Венесуэла достигли новых договоренностей в девяти разных сферах
Политика
Россия и Венесуэла достигли новых договоренностей в девяти разных сферах
pixabay.com  /  geralt

Москва, 15 октября. Представители России и Венесуэлы провели 15-е заседание Межправительственной комиссии высокого уровня в Москве. В ходе встречи стороны подписали девять соглашений, касающихся различных сфер.

Переговоры завершились достижением договоренностей в областях энергетики, промышленности, финансов, науки и технологий, культуры, спорта, здравоохранения и туризма. Делегацию из Венесуэлы возглавлял министр промышленности Хорхе Арреаса, а российскую сторону представлял заместитель премьер-министра Юрий Борисов.

Иностранные гости поблагодарили Москву и лично президента Владимира Путина за плодотворное сотрудничество. Заместитель министра экономики Венесуэлы Гектор Сильва отметил, что Каракасу, несмотря на санкции США и их союзников, удается достигать успехов в торговле и инвестициях.

Замминистра экономики и финансов Венесуэлы Эктор Сильва ранее объявил о заинтересованности южноамериканской страны в российских инвестициях. Чиновник также гарантировал юридическую защиту вкладчикам из Москвы.

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