Москва, 15 октября. Представители России и Венесуэлы провели 15-е заседание Межправительственной комиссии высокого уровня в Москве. В ходе встречи стороны подписали девять соглашений, касающихся различных сфер.

Переговоры завершились достижением договоренностей в областях энергетики, промышленности, финансов, науки и технологий, культуры, спорта, здравоохранения и туризма. Делегацию из Венесуэлы возглавлял министр промышленности Хорхе Арреаса, а российскую сторону представлял заместитель премьер-министра Юрий Борисов.

Иностранные гости поблагодарили Москву и лично президента Владимира Путина за плодотворное сотрудничество. Заместитель министра экономики Венесуэлы Гектор Сильва отметил, что Каракасу, несмотря на санкции США и их союзников, удается достигать успехов в торговле и инвестициях.

Замминистра экономики и финансов Венесуэлы Эктор Сильва ранее объявил о заинтересованности южноамериканской страны в российских инвестициях. Чиновник также гарантировал юридическую защиту вкладчикам из Москвы.