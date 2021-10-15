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ФСИН: бунт в колонии Владикавказа устроили двое заключенных

  /   Обновлено: 15 октября 2021 23:58
Происшествия
ФСИН: бунт в колонии Владикавказа устроили двое заключенных
pxhere.com

Владикавказ, 15 октября. Беспорядки в исправительной колонии №1 Владикавказа начались из-за проведения обысков. За организацией бунта стоят двое заключенных, отметили во ФСИН.

Конфликт, по предварительной информации, произошел между арестантами и сотрудниками исправительного учреждения. Силовики оцепили территорию рядом с колонией. Информация о пострадавших уточняется, пишет ТАСС.

«Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности... отказались подчиниться законным требования сотрудников», — пояснили в ведомстве.

По информации ФСИН, заключенные попытались дестабилизировать работу ИК №1 и призывали других арестантов устроить беспорядки. Осужденные начали ломать локальные ограждения в жилой зоне и вывели из строя видеокамеры. Оцепившие территорию учреждения силовики ведут переговоры с бунтарями.

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