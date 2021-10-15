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СКР намерен взять под личный контроль дело о бунте заключенных во Владикавказе
Происшествия
СКР намерен взять под личный контроль дело о бунте заключенных во Владикавказе
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Владикавказ, 15 октября. Бунт во владикавказской колонии будет расследовать Следственный комитет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Беспорядки в тюрьме устроили около 200 человек. Бунт уже удалось подавить. Точные причины на данный момент остаются неизвестными. Периметр исправительного учреждения оцеплен, на месте находятся сотрудники ОМОН. В региональном Минздраве уточнили, что в колонии дежурит карета скорой помощи, однако никакой информации о пострадавших не поступало.

«Делом конфликта в колонии, очевидно, будет заниматься следственный комитет», — сказал собеседник ТАСС.

При этом нестабильная ситуация в пенитенциарном учреждении наблюдалась уже с 22 сентября. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

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