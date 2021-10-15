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Силовики ведут переговоры с бунтовщиками во владикавказской колонии

  /   Обновлено: 15 октября 2021 22:46
Происшествия
Силовики ведут переговоры с бунтовщиками во владикавказской колонии
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Владикавказ, 15 октября. Заключенные, устроившие бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе, находятся под полным контролем силовых структур. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Массовые беспорядки в тюрьме начались после стычки арестантов с работниками учреждения. К зданию колонии съехались сотрудники Росгвардии, они в короткий срок смогли подавить бунт. Прилегающая территория сейчас контролируется силовиками. Они ведут переговоры с заключенными.

Руководитель колонии в момент инцидента находился на рабочем месте и не покидал здание тюрьмы. Сведения о пострадавших все еще уточняются. Известно, что серьезных ранений никто из участников беспорядков не получил.

Источник ФАН в УФСИН ранее сообщил, что конфликт во владикавказской колонии №1 назревал еще с сентября. Заключенные высказывали свое недовольство решениями администрации тюрьмы.

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