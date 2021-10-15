Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 03:30
03:25
Общество
Telegraph сообщила о полном отказе Елизаветы II от алкоголя перед 70-летием правления
03:15
Общество
Мясников посоветовал воздержаться от употребления алкоголя после девяти вечера
02:57
Технологии
Потеря ориентации МКС была вызвана ошибкой в процедуре на Земле
02:45
Наука
NASA и Роскосмос сотрудничают в расследовании по установлению причин потери ориентации МКС
02:45
Технологии
Холдинг VK запустил крупный сервис с видеоконтентом
02:40
Общество
ФМБА ожидает регистрации нового российского препарата от COVID-19 до конца года
02:36
Общество
Психотерапевт Мисевич дала советы по борьбе с депрессией после COVID-19
02:34
Шоу-бизнес
Лидер «Браво» Хавтан признал незаменимость Агузаровой
02:27
Происшествия
Бунт в исправительной колонии Владикавказа: что известно на данный момент
02:00
Общество
Ученые из Центра Гамалеи начали испытания вакцины от нескольких вирусов сразу
Все новости

Политолог Абзалов: Европа «выстрелила себе в ногу» и подарила России 50 млрд долларов
Экономика
Политолог Абзалов: Европа «выстрелила себе в ногу» и подарила России 50 млрд долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 октября. Москва за ближайшие два года только на газе сможет заработать 50 миллиардов долларов. Это стало возможным после решения Европы привязать контракты «Газпрома» к спотовому рынку, заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Сложившаяся на энергетическом рынке ситуация чрезвычайно выгодна России, так как стоимость газа в большинстве контрактов «Газпрома» привязана к спотовой бирже. Европа своим решением «выстрелила себе же в ногу», отметил Абзалов. Уже в середине 2022 года Москва будет экспортировать свое голубое топливо более чем за 1000 долларов за тысячу кубометров, передает «Экономика сегодня».

«Что нам это дало? В ближайшие два года только за счет цен на газ мы получим чистыми в бюджет 50 млрд долларов по самым скромным подсчетам. Это несколько триллионов рублей», — пояснил политолог.

Дефицит газа в Европе в будущем будет только усиливаться. Запад может решить проблему, запустив российский трубопровод «Северный поток — 2». Так страны ЕС всего за два месяца смогут получить до шести млрд кубометров.

«Спрос на газ будет увеличиваться. Ресурса не будет больше. Проблема не в цене, а в том, что газа нет. Такие цены будут до апреля. Даже 10 млрд кубометров, которые "Роснефть" хочет дополнительно экспортировать, не спасут от дефицита в 30 млрд кубов», — заявил Абзалов.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что запасы газа в стране носят неограниченный планетарный характер. В связи с этим российский лидер допустил, что уже в 2021 году Москва достигнет рекордных показателей по экспорту голубого топлива.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Политолог Абзалов: Европа «выстрелила себе в ногу» и подарила России 50 млрд долларов
россия газ европа
Комментировать