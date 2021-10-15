Политолог Абзалов: Европа «выстрелила себе в ногу» и подарила России 50 млрд долларов

Москва, 15 октября. Москва за ближайшие два года только на газе сможет заработать 50 миллиардов долларов. Это стало возможным после решения Европы привязать контракты «Газпрома» к спотовому рынку, заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Сложившаяся на энергетическом рынке ситуация чрезвычайно выгодна России, так как стоимость газа в большинстве контрактов «Газпрома» привязана к спотовой бирже. Европа своим решением «выстрелила себе же в ногу», отметил Абзалов. Уже в середине 2022 года Москва будет экспортировать свое голубое топливо более чем за 1000 долларов за тысячу кубометров, передает «Экономика сегодня».

«Что нам это дало? В ближайшие два года только за счет цен на газ мы получим чистыми в бюджет 50 млрд долларов по самым скромным подсчетам. Это несколько триллионов рублей», — пояснил политолог.

Дефицит газа в Европе в будущем будет только усиливаться. Запад может решить проблему, запустив российский трубопровод «Северный поток — 2». Так страны ЕС всего за два месяца смогут получить до шести млрд кубометров.

«Спрос на газ будет увеличиваться. Ресурса не будет больше. Проблема не в цене, а в том, что газа нет. Такие цены будут до апреля. Даже 10 млрд кубометров, которые "Роснефть" хочет дополнительно экспортировать, не спасут от дефицита в 30 млрд кубов», — заявил Абзалов.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что запасы газа в стране носят неограниченный планетарный характер. В связи с этим российский лидер допустил, что уже в 2021 году Москва достигнет рекордных показателей по экспорту голубого топлива.