ДТП с автобусом и легковушкой в Дагестане унесло жизни четверых человек

Махачкала, 15 октября. Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Бабаюртовском районе Дагестана. Жертвами происшествия стали четыре человека.

Предварительно установлено, что все погибшие находились в одной машине. В момент аварии в салоне автобуса были водитель и один пассажир, передает ТАСС на пресс-центре республиканского управления МВД России.

«В результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана, по предварительной информации, погибли четыре человека. Все погибшие из одной машины», — говорится в сообщении.

Сигнал о ДТП поступил в правоохранительные органы около 21:00 по московскому времени пятницы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали смертельного ДТП.

Еще одно смертельное ДТП ранее произошло на трассе в Свердловской области. Жертвами столкновения легковушки и большегруза стали пенсионеры из Североуральска.