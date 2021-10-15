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Правоохранители оцепили периметр взбунтовавшейся колонии во Владикавказе
Происшествия
Правоохранители оцепили периметр взбунтовавшейся колонии во Владикавказе
pixabay.com  /  Pavlofox

Владикавказ, 15 октября. Сотрудникам силовых ведомств удалось взять под контроль взбунтовавшуюся исправительную колонию №1 во Владикавказе. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев.

Столкновение произошло между отбывавшими наказание в учреждении и надзирателями. По предварительным данным, бунт подняли около 200 человек, всего в колонии находится примерно 600 заключенных. После начала инцидента на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, пишет ТАСС. На данный момент ситуацию получилось стабилизировать.

«Ситуация стабильная. Пока контролируется. Периметр оцеплен», — заявил Цгоев.

Недовольства среди заключенных начали расти еще в сентябре этого года. Некоторые волнения наблюдались сегодня утром. Массовый и открытый конфликт был зафиксирован примерно в 17:00 по местному времени.

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