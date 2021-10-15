Молодой водитель на большой скорости сбил восьмилетнего ребенка в Череповце

Череповец, 15 октября. Авария на пешеходном переходе произошла днем 15 октября в Череповце. 19-летний водитель за рулем ВАЗ-2109 наехал на восьмилетнего мальчика, сообщили в ГИБДД города.

Восьмилетний ребенок перебегал дорогу по пешеходному переходу на улице Сталеваров. Сообщается, что горел запрещающий сигнал светофора. Мальчика увезли на скорой в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет ТАСС.

«Сегодня днем молодой водитель ВАЗ-2109 2002 года рождения на большой скорости сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу... на красный сигнал светофора. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии», — добавили в отделе ГИБДД по Череповцу.

Водителя задержали правоохранители. Согласно предварительной информации, молодой человек был трезв. Точное его состояние определят по результатам экспертизы. Уточняется скорость, с которой он двигался. Другие обстоятельства ДТП выясняются.

Еще одна авария, в которой пострадал ребенок, произошла в Сахалинской области. Водитель иномарки сбил пятилетнего велосипедиста. Последний пытался выехать со двора. Ребенок получил телесные повреждения.