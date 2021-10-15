Беспорядки заключенных в ИК-1 во Владикавказе назревали еще в сентябре

Владикавказ, 15 октября. Бунт произошел в исправительной колонии №1 во Владикавказе. В беспорядках, по предварительным данным, участвуют более 200 арестантов, которые имели разногласия с администрацией тюрьмы еще с сентября, сообщил источник ФАН в УФСИН.

Разгар бунта начался примерно после 17:00 пятницы. С утра между осужденными также прослеживались «волнения». По информации источника Федерального агентства новостей, нестабильная обстановка в колонии наблюдается еще с 22 сентября.

Суммарно в исправительной колонии №1 во Владикавказе отбывают наказание порядка 500 человек. В бунте, по имеющимся данным, участвует примерно 200 заключенных — несогласных с действиями администрации учреждения достаточно много.

Бунтующие пока четко не озвучивали своей позиции и не выдвигали требований. По некоторым данным, в результате беспорядков имеются пострадавшие.

На место инцидента выехали скорая помощь и силы Росгвардии. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.