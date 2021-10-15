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Экстренные службы сообщили о подавлении беспорядков в колонии №1 во Владикавказе
Происшествия
Экстренные службы сообщили о подавлении беспорядков в колонии №1 во Владикавказе
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Владикавказ, 15 октября. Сотрудники силовых структур подавили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Об этом сообщил представитель экстренной службы.

Инцидент между заключенными и работниками тюрьмы привел к массовым беспорядкам. Для урегулирования конфликта к зданию колонии на улице Карабулакская съехались сотрудники полиции и Росгвардии. Беспорядки удалось быстро пресечь, передает РИА Новости.

«В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить», — сообщил собеседник агентства.

Подробности произошедшего не известны. По предварительной информации, во время беспорядков пострадали люди. В УФСИН и МВД пока не дали официального комментария насчет произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов ранее сообщили о начале беспорядков в исправительной колонии №1 во Владикавказе. Стянувшиеся к зданию тюрьмы силовики оцепили прилегающую территорию.

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