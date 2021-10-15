Президент ЦАР обсудил на встрече в Либревиле преступления габонского контингента миссии ООН

Либревиль, 15 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера прибыл с рабочим визитом в Габон, где провел переговоры с коллегой Али Бонго Ондимба.

В аэропорту Léon MBA самолет лидера ЦАР встречали высшие должностные лица официального Либревиля: премьер-министр страны Роз Кристьян Рапонда и глава государства. После торжественных мероприятий началась протокольная встреча, во время которой политики обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и вопросы безопасности.

Также они затронули инцидент с насилием над мирными центральноафриканцами, в котором оказался замешан габонский контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Жители ЦАР обвинили миротворцев в сексуальных домогательствах и откровенном насилии, после чего руководство Организации Объединенных Наций приняло решение о выводе причастных к преступлению «голубых касок».

Президент Туадера заявил, что правительство республики согласно с решением о депортации виновных, так как никому не позволено причинять вред населению его страны. Тем не менее он поблагодарил официальный Либревиль за оказание помощи в восстановлении мира в регионе.

Ранее стало известно, что вывод габонских миротворцев из ЦАР поставил под вопрос вступление Либревиля в Совет Безопасности ООН.