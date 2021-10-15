Власти ЦАР подписали протокол о сотрудничестве с Международным уголовным судом

Банги, 15 октября. Министр юстиции Центральноафриканской Республики Арно Джубай Абазен подписал с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом протокол о сотрудничестве, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Заключение соглашения с МУС соотносится с продолжением политики «нулевой безнаказанности», проводимой президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера по отношению к преступникам.

В документе утверждается укрепление национальной юрисдикции страны и передача задержанных в Международный уголовный суд в случае необходимости.

«Как вы знаете, я обещал населению построить новую, развивающуюся республику с сильной властью, экономикой и социальной сферой. Исполнение этих планов невозможно без реализации концепции «нулевой безнаказанности». Заключение протокола взаимодействия с МУС — это шаг на пути воплощения в жизнь наших идей», — приводит издание заявление Туадера.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Арно Джубай Абазен заявил о желании оказать помощь главе государства в построении юридически сильной страны с современным судебным аппаратом.

«Я также хотел бы подчеркнуть, что для достижения благородных целей все члены правительства должны быть достаточно подготовлены. Взаимодействие с МУС позволит поднять уровень информированности следственных органов», — сказал он.

Ранее министр юстиции предупреждал о возможных масштабных реформах судебной системы страны.