Заключенные устроили бунт в исправительной колонии №1 во Владикавказе

Владикавказ, 15 октября. Массовые беспорядки начались в исправительной колонии №1, расположенной во Владикавказе. По предварительным данным, между арестантами и правоохранителями произошло столкновение.

Силовики уже провели полное оцепление территории рядом с исправительным учреждением. По предварительным данным, в результате столкновения пострадали люди. Причины беспорядков на данный момент неизвестны.

К месту уже начали стягиваться силы Росгвардии. В УФСИН и МВД пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«Около 200 человек устроили беспорядки в колонии», — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах.

В начале месяца в Сети появились видео, где показаны издевательства над заключенными в колонии под Саратовом. По факту данного инцидента ФСИН уже начала проверку.