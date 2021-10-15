Mali Actu: Россия поможет странам Африки вернуться к миру и стабильности

Бамако, 15 октября. Малийцы ждут, когда французский военный контингент выйдет с территории страны, сообщает издание Mali Actu.

«Россия поможет Западной Африке. Наша страна, находящаяся под угрозой в течение длительного времени, сможет вернуться к миру и стабильности», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению авторов статьи, РФ внушает больше доверия правительству страны, чем бывшие колониальные державы, так как ее внешняя политика строится на основе дружественного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества.

«Россияне всегда оказывали помощь гражданскому населению. Это можно заметить по тому, как они действовали в Афганистане, Югославии, на Африканском континенте еще в советские годы. У них большой боевой опыт и мощный внутренний стержень», — говорится в статье.

Также сотрудники СМИ утверждают, что в последние годы французские военные стали действовать скрытно и практически перестали вести реальную борьбу с членами группировок.

defense.gouv.fr / État-major des armées / Ministère de la Défense

«Французская военная операция «Бархан» с самого начала демонстрировала слабые успехи в деле противодействия боевикам, а после заявления президента Эммануэля Макрона о ее сокращении и вовсе потеряла смысл. Почему 20 000 иностранных солдат не могут справиться с 3000 террористами? По этой причине правительству в Бамако необходимо призвать мировое сообщество к полному выводу контингента бывшей метрополии», — считают журналисты.

Издание приводит слова ведущего радиостанции «Патриот» в Бамако Ибрагима Кебе, который сообщил, что ему невыносимо наблюдать, как некоторые жители вынуждены покидать собственные дома, скрываясь от гнета радикальных исламистов.

«Африканцы ошибаются, полагаясь на страну-колонизатора, которая не заинтересована в реальном оказании помощи народу, а вдохновлена лишь продавливанием своих интересов и разграблением природных богатств. Их военные БПЛА хорошо видят глубокие залежи золота, но не очаги распространения исламистов. В отличие от Пятой республики Россия всегда оказывает реальную помощь», — уверен Кебе.

Ранее Францию обвинили в подготовке членов радикальных группировок. Подробнее о том, как Париж лоббирует неоколониальные интересы на территории Черного континента, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.