Гештальт-терапевт Друма объяснила, когда стоит обратиться за помощью к психологу

Американские психологи выяснили, что просмотр хорроров помогает справляться с тревожным расстройством. А вот с серьезными проблемами лучше обратиться к специалисту. Однако бытует мнение, что к психологу стоит идти в последнюю очередь. Гештальт-терапевт Елена Друма, считает, что помощь эксперта не может быть слишком ранней, и многих проблем можно избежать, если обратиться к специалисту до наступления «крайнего случая». Психолог назвала ФАН ряд признаков, при которых стоит обратиться за помощью к специалисту.

Первое, на что эксперт обращает внимание — цикличность одних и тех же проблем.

«Вы постоянно заводите отношения с похожими людьми и в итоге обрываете их на одинаковом этапе. Или раз в год меняете работу, потому что становится скучно. Складывается впечатление, что вы ходите по кругу. Все решения, которые вы находите, оказываются кратковременными. В этом случае психолог поможет вам увидеть всю картину целиком, понять, где кроются причины повторения событий, и разорвать этот цикл», — приводит пример эксперт.

pixabay.com /

Второе, что должно насторожить, это сложные отношения с родителями. И здесь Елена Друма выделяет несколько моментов: общение с родителями уже много лет разорваны или же в сознательном возрасте (после 30) человек до сих проживает с родителями и во всем придерживается их мнения. Кроме того, существует и промежуточный вариант. Но в любом случае мысли о родителях вызывают дискомфорт.

«Здоровые отношения родителей и детей должны проходить определенные этапы, финальный из которых — сепарация. При этом дети вылетают из гнезда и становятся отдельными и независимыми личностями, которых мнение мамы и папы не ранит. Все иные варианты являются отклонением от нормы и могут сильно влиять на жизнь подросшего ребенка. Психолог опять же поможет посмотреть на все это со стороны и окончательно «повзрослеть», — объясняет Друма.

pexels.com / Alex Green: Pexels

Третий признак того, что стоит обратиться за помощью психолога, это ощущение, что «что-то не так», но что именно понять не удается.

«Окружающие говорят, что ваша жизнь прекрасна, мол, улыбнись, не хмурься. А вам хочется прийти с работы домой и лечь на кровать лицом к стене. С утра вы просыпаетесь и думаете: ну вот, еще один серый день, который нужно как-то прожить. Или вы вдруг заметили, что вспыхиваете от гнева за минуту. Или на ровном месте накатывает такая тоска», — говорит гештальт-терапевт.

Елена Друма уверена, что хороший психолог задаст правильные вопросы и поможет посмотреть на свою жизнь под другим углом, направит к специалистам (иногда выясняется, что организму не хватает витаминов), научит распознавать эмоции и понимать их первопричины. Потому что раздражение, гнев, уныние не появляются из ниоткуда.

Ранее психологи Шелли Карсон и Эллен Лэнгер разделили ошибки на хорошие и плохие. Они назвали несколько способов, которые помогут человеку простить себя за промахи и жить дальше.