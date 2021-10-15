Сенатор Джабаров: после инцидента с эсминцем USS Chafee американцы поняли, что ВМФ РФ не шутят

Москва, 15 октября. ВМС США впредь следует быть осторожнее и уважительно относиться к российскому суверенитету. Соответствующие выводы они могли сделать после изгнания их эсминца из Японского моря, заявил депутат Владимир Джабаров.

Американским военным следует тщательнее оценивать риски антироссийских провокаций после происшествия с эсминцем USS Chafee, заявил «Звезде» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это очень хорошо, что американцы поняли — российские моряки не шутят. Рано или поздно эти провокации будут иметь печальный результат для нарушителей», — отметил политик.

При этом Джабаров не видит резонных причин, по которым американскому кораблю могло понадобиться следовать в Японское море, особенно в район проведения учебных стрельб российского и китайского флотов. Район возможного поражения был закрыт для судоходства, о чем Москва и Пекин предупреждали другие страны заранее.

При этом Пентагон пока не торопится давать официальные комментарии по поводу вторжения американского корабля в российские воды Японского моря. Все вопросы ведомство переадресовало командованию ВМС США.