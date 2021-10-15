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Замначальника НМ ДНР Басурин: бойцы ВСУ подвозят снаряды на автомобилях с символикой СЦКК
Армия
Замначальника НМ ДНР Басурин: бойцы ВСУ подвозят снаряды на автомобилях с символикой СЦКК
ФБА «Экономика сегодня»  /  Анастасия Вальдамирова

Донецк, 15 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют автомобили с символикой СЦКК для перевозки боеприпасов и личного состава к линии соприкосновения в Донбассе, заявил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По словам заместителя начальника НМ ДНР Басурина, в течение одной недели разведка неоднократно фиксировала использование бойцами ВСУ автомобилей с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня для выполнения боевых задач.

«На автомобилях с символикой СЦКК украинские силовики подвозят боеприпасы на позиции и перевозят личный состав», — подчеркнул Басурин.

Ранее Донецкая Народная Республика направила ноту ОБСЕ с требованием помочь отпустить задержанного украинскими силовиками представителя Луганской Народной Республики. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала похищение человека опасным инцидентом.

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