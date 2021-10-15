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Читатели Daily Express выступили против членства Британии в НАТО из-за страха перед Су-57

  /   Обновлено: 15 октября 2021 21:04
Армия
Читатели Daily Express выступили против членства Британии в НАТО из-за страха перед Су-57
twitter.com  /  @mod_russia

Лондон, 15 октября. Лондону необходимо выйти из Североатлантического альянса, чтобы не оказаться втянутым в масштабный конфликт с Россией, считают жители Великобритании.

Британский таблоид Daily Express посвятил статью российскому истребителю пятого поколения Су-57. Журналисты рассказали об активизации серийного производства новых самолетов на предприятиях российского ОПК. По их словам, несколько боевых машин поступят на вооружение ВКС РФ уже в этом году. При этом к 2027 году в распоряжении российских военных будет 70 новейших истребителей, передает «ПолитРоссия».

Публикация вызвала бурную реакцию со стороны британских читателей. Многие из них выразили уверенность, что Лондону следует выйти из НАТО, так как в противном случае Великобритания может быть втянута в войну с Москвой. По их словам, новый российский истребитель является грозной и внушающей страх силой, поэтому Лондону не надо воевать с Россией.

«Нам нужно выйти из НАТО! Не понимаю, почему мы в партнерстве с США защищаем Прибалтику?» – написал один из читателей.

Ранее стало известно, что российские истребители Су-57 получат новую компактную гиперзвуковую ракету. Новый боеприпас разрабатывается в рамках опытно-конструкторской работы «Личинка-МД». Ракета будет оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем, благодаря которому сможет летать со скоростями в пять быстрее звука.

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россия великобритания нато су-57
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