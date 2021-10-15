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Борис Джонсон: убитый парламентарий Эймесс был одним из добрейших людей в политике
Политика
Борис Джонсон: убитый парламентарий Эймесс был одним из добрейших людей в политике
gov.uk

Лондон, 15 октября. Великобритания глубоко шокирована убийством политика Дэвида Эймесса. Смерть парламентария прокомментировал премьер-министр страны Борис Джонсон.

На парламентария было совершено нападение в методистской церкви Белфэйрс в Ли-он-Си. Мужчина нанес Эймессу несколько ударов ножом. По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина, в настоящий момент он находится под стражей.

По причине смерти депутата-консерватора британский парламент приспустил флаги. Соответствующее фото опубликовали в Twitter.

Эймесс служил на благо населения Эссекса больше 40 лет. Он был одним из добрейших людей в политике, отметил Джонсон.

«Наши мысли с его семьей, женой и детьми», — добавил премьер-министр в эфире местного телевидения.

Не так давно Джонсон сам потерял близкого человека. В сентябре на 80-м году жизни скончалась его мать.

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великобритания джонсон эймесс
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